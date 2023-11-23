Федорина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Федорин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Федорин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Федорин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Федорин Иван

Смерть
Неизвестно

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