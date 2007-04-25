Лейко Иван
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения20.07.1940
Дата смерти25.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940
Отец: Лейко Егор
Мать: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейко (Бобр) Лидия
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Журавская (Лейко) Ирина
Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
24.06.1963
Сын: Лейко Сергей
Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1970
Сын: Лейко Владимир
Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия
Лепель, Беларусь
Смерть
25.04.2007