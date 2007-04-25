Лейко Иван 20.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Иван

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

20.07.1940

Дата смерти

25.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940

Отец: Лейко Егор

Мать: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейко (Бобр) Лидия

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Журавская (Лейко) Ирина

Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
24.06.1963

Сын: Лейко Сергей

Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1970

Сын: Лейко Владимир

Мать ребёнка: Лейко (Бобр) Лидия

Лепель, Беларусь
Смерть
25.04.2007

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