Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бажан Петр Ефимович
Рождение ребёнка
18.04.1950
Дочь: Матюшина (Бажан) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович
Рождение ребёнка
20.12.1951
Дочь: Солоп (Бажан) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1956
Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно