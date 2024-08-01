Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажан (Чегодарь) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Чегодарь Василий Лазаревич

Мать: Чегодарь (Шакула) Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажан Петр Ефимович

Рождение ребёнка
18.04.1950

Дочь: Матюшина (Бажан) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович

Рождение ребёнка
20.12.1951

Дочь: Солоп (Бажан) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович

Рождение ребёнка
25.09.1956

Сын: Бажан Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бажан Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно

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