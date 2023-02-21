Roth Franz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Roth Franz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1834

Дочь: Katharina

Мать ребёнка: Katharina

Gross-Steinheim
Смерть
Неизвестно
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