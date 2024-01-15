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Аксёнов Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

17.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Аксёнов Иван Гаврилов

Мать: Аксёнова Ирина Иванова

Бракосочетание
08.11.1839

Жена: Аксёнова Фёкла Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Аксёнов Иван Семёнов

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Семёнова

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пугина Анна Семёновна

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Аксёнов Иосиф Семёнович

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Аксёнов Никон Семёнов

Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.04.1870
Причина смерти: Простуда
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