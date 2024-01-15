Аксёнов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти17.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Аксёнов Иван Гаврилов
Мать: Аксёнова Ирина Иванова
Бракосочетание
08.11.1839
Жена: Аксёнова Фёкла Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аксёнов Иван Семёнов
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Семёнова
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пугина Анна Семёновна
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1854
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1856
Мать ребёнка: Аксёнова Фёкла Ивановна
Смерть
17.04.1870
Причина смерти: Простуда