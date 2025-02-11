Мухатаева (Сапожникова) Дарья Артемьевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаева (Сапожникова) Дарья Артемьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1878, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Сапожников АртемийНеизвестно г.р.
Супруги
Мухатаев Пётр Алексеевич1882 г.р.
Дети
(Мухатаева) Вера Петровна08.09.1901 г.р.
Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович25.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сапожников Артемий

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Мухатаев Пётр Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.09.1901

Дочь: (Мухатаева) Вера Петровна

Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.07.1915

Сын: Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович

Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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