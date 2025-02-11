Мухатаева (Сапожникова) Дарья Артемьевна
женский, родилась 1878, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСапожников АртемийНеизвестно г.р.
Супруги
Мухатаев Пётр Алексеевич1882 г.р.
Дети
(Мухатаева) Вера Петровна08.09.1901 г.р.
Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович25.07.1915 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Сапожников Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
08.09.1901
Дочь: (Мухатаева) Вера Петровна
Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1915
Сын: Мухатаев Пётр Лагерь Бухенвальд Петрович
Отец ребёнка: Мухатаев Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно