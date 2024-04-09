Шканова Офимья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: (Шканова) Авдотья Романовна
Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич