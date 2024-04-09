Шканова Офимья Дмитриевна Около 1677 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШканова Офимья Дмитриевна

Шканова Офимья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Шканов Лукьян Романович

Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Шканов Алексей Романович

Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: (Шканова) Авдотья Романовна

Отец ребёнка: Шканов Роман Никитич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.