Старкова Юлия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1942
Отец: Садров Тимофей
Мать: Садрова Анна
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Шамшурина Надежда Германовна
Отец ребёнка: Старков Герман
Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.?
Дочь: Туктамышева Зинаида Германовна
Отец ребёнка: Старков Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старков Сергей Германович
Отец ребёнка: Старков Герман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старков Герман