Старкова Юлия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Юлия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1942

Отец: Садров Тимофей

Мать: Садрова Анна

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Шамшурина Надежда Германовна

Отец ребёнка: Старков Герман

Зяглуд-Какся, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.?

Дочь: Туктамышева Зинаида Германовна

Отец ребёнка: Старков Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старков Сергей Германович

Отец ребёнка: Старков Герман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Герман

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