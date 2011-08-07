Власова (Косторная) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1925
Дата смерти07.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1952
Сын: Власов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
18.12.1954
Дочь: Кириллова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1960
Дочь: Кирчигина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1960
Сын: Власов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич
Смерть
07.08.2011