Власова (Косторная) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Косторная) Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1925

Дата смерти

07.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1952

Сын: Власов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
18.12.1954

Дочь: Кириллова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1960

Дочь: Кирчигина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1960

Сын: Власов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Григорьевич

Смерть
07.08.2011
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