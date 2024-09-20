Зыкова (Качаева) Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Качаева) Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

187

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
187

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Евдакия

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Варвара

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Александр Андрианович

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Николай Андрианович

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузнецова (Зыкова) Мавра Андриановна

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Зыков Илья Андрианович

Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович

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