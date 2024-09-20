Зыкова (Качаева) Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рождения187
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
187
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Евдакия
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Варвара
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Александр Андрианович
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Николай Андрианович
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузнецова (Зыкова) Мавра Андриановна
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Зыков Андриан Петрович