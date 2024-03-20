Тюрина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1949

Дочь: Ковалёва Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Вера Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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