Тюрина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1949
Дочь: Ковалёва Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Вера Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно