Иоанн Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Иванович (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Покровского в Клину Пошехонского уезда. В 1790 году рукоположен во священника там же. Жена его Стефанида Семеновна (1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Семёнова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Смерть
Неизвестно