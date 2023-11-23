Иоанн Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Иванов

Иоанн Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Иванович (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Покровского в Клину Пошехонского уезда. В 1790 году рукоположен во священника там же. Жена его Стефанида Семеновна (1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Семёнова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Смерть
Неизвестно

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