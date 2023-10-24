Зарубина (Осипова) Ольга Ивановна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Дата рождения11.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1904
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
21.12.1926
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
1928
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.07.1931
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
25.?.1937
Рождение ребёнка
24.12.1943
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома