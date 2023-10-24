Зарубина (Осипова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубина (Осипова) Ольга Ивановна

Зарубина (Осипова) Ольга Ивановна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская

Дата рождения

11.06.1904

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1904

Отец: Зарубин Иван Степанович

Мать: Бардинова Мария Тимофеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
21.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Андреевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Андреевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Андреевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
25.?.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
24.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Андреевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close