Баландина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1895

Дочь: Кольцова (Баландина) Евдокия

Отец ребёнка: Баландин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тихонова (Баландина) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Баландин Федор Андреевич

Смерть
1974

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