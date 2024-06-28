Баландина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1895
Дочь: Кольцова (Баландина) Евдокия
Отец ребёнка: Баландин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тихонова (Баландина) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Баландин Федор Андреевич
Смерть
1974