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Немиров Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова (Реброва) Елизавета Протасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Горинское Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Немиров Константин Александрович

Мать ребёнка: Немирова (Реброва) Елизавета Протасьевна

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