Немиров Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Горинское Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Немиров Константин Александрович
Мать ребёнка: Немирова (Реброва) Елизавета Протасьевна