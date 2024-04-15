Федорова Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Федоров Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Федоров Семен Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно