Федорова Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федоров Петр Семенович

Отец ребёнка: Федоров Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Федоров Семен Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Семен Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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