Копылов Федор А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Федор А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1872

Дата смерти

12.12.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Копылов Василий Федорович

Мать ребёнка: Копылова А П

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.07.1897

Сын: Копылов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Копылова А П

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Копылов Николай Федорович

Мать ребёнка: Копылова А П

Рождение ребёнка
1913

Сын: Копылов Федор Федорович

Мать ребёнка: Копылова А П

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова А П

Смерть
12.12.1927
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