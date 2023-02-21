Копылов Федор А
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1872
Дата смерти12.12.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Копылов Василий Федорович
Мать ребёнка: Копылова А П
Рождение ребёнка
02.07.1897
Мать ребёнка: Копылова А П
Рождение ребёнка
1904
Сын: Копылов Николай Федорович
Мать ребёнка: Копылова А П
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Копылова А П
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова А П
Смерть
12.12.1927