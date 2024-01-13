Макаревич Михаил Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти11.02.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Макаревич Мартин
Мать: Макаревич ?
Рождение ребёнка
24.01.1844
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1847
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Евдакия Михайловна
Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна
г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1859
г. Пинск, Минская губерния