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Макаревич Михаил Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

11.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Макаревич Мартин

Мать: Макаревич ?

Рождение ребёнка
24.01.1844

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1847

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Евдакия Михайловна

Мать ребёнка: Макаревич Людвига Ивановна

г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаревич Людвига Ивановна

Смерть
11.02.1859
г. Пинск, Минская губерния
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