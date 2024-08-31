Бурлака (Шубина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлака (Шубина) Анна Алексеевна

Место рождения

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

15.02.1912 ст.

Дата смерти

15.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912 ст.

Отец: Шубин Алексей

Мать: не указана

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлака Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
23.01.1942

Сын: Бурлака Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Бурлака Иван Кузьмич

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.06.1946

Сын: Бурлака Виталий Иванович

Отец ребёнка: Бурлака Иван Кузьмич

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
15.07.1981

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