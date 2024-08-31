Бурлака (Шубина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1912 ст.
Дата смерти15.07.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912 ст.
Отец: Шубин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлака Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
23.01.1942
Сын: Бурлака Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Бурлака Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
09.06.1946
Отец ребёнка: Бурлака Иван Кузьмич
Смерть
15.07.1981