Коврижный Ксенофонт Аббакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижный Ксенофонт Аббакумович

Место рождения

Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский

Дата рождения

23.01.1895

Дата смерти

15.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1895

Отец: Коврижный Аввакум Емельянович

Мать: Коврижных Васса Тимофеевна

Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
12.12.1925

Дочь: Татьяна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

пос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края
Смерть
15.08.1942
Томск
Похороны
Неизвестно
Текутьевское кладбище, мемориал
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