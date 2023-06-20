Коврижный Ксенофонт Аббакумович
Место рожденияВятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Дата рождения23.01.1895
Дата смерти15.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1895
Вятская губерния, Котельнический уезд, Крыглыжская волость, починок Головнинский
Рождение ребёнка
12.12.1925
Дочь: Татьяна Ксенофонтовна
пос.ТИнской НижнеИнгашского района Красноярского края
Смерть
15.08.1942
Томск
Похороны
Неизвестно
Текутьевское кладбище, мемориал