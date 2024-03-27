Ермолаев Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ермолаев Трофим Федорович
Мать ребёнка: не указана
Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-B99F-R?i=650&wc=M699-B3D%3A224254401%2C234970501%2C235216001&cc=1929530
Смерть
До 1761