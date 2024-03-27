Ермолаев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Федор

Место рождения

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

До 1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Ермолаев Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-B99F-R?i=650&wc=M699-B3D%3A224254401%2C234970501%2C235216001&cc=1929530
Смерть
До 1761

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