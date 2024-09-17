Шпанова (Аспидникова) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1814 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1828
Дочь: Дектева (Шпанова) Доминика Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно