Шпанова (Аспидникова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпанова (Аспидникова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1814 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Кабановская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.01.1828

Дочь: Дектева (Шпанова) Доминика Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кабановская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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