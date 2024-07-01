Гудовская Пелагея Ивановна ?.10.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гудовская Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1894

Дата смерти

14.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гудовский Иосиф (Юзик) Александрович

Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гудовский Иван Александрович

Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1930

Дочь: Петрова Ираида Александровна

Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович

Выселки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.03.1973

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