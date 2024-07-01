Гудовская Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1894
Дата смерти14.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гудовский Иосиф (Юзик) Александрович
Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гудовский Иван Александрович
Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович
Рождение ребёнка
29.10.1930
Дочь: Петрова Ираида Александровна
Отец ребёнка: Гудовский Александр Людвигович
Смерть
14.03.1973