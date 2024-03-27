Комиссарова (Хапаева) Надежда
Место рождениясело Крева Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения15.09.1872
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872
Отец: Хапаев Гаврила Кузьмич
село Крева Корчевский уезд Тверская губерния
Бракосочетание
20.01.1891
Муж: Комиссаров Георгий
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Russia, Tver Church Bcoks, 1722-1918> Тверь>Корчева> Федоровское>1887-1891 Vol. 2002>снимок182 из 257 В Метрической книге за 1891 год церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровского есть запись... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1895
Сын: Комиссаров Дмитрий
Отец ребёнка: Комиссаров Георгий
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Комиссаров Василий
Отец ребёнка: Комиссаров Георгий
с.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1902
Дочь: Годунова Анна
Отец ребёнка: Комиссаров Георгий
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Комиссарова Полина
Отец ребёнка: Комиссаров Георгий
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1909
Сын: Комиссаров Николай
Отец ребёнка: Комиссаров Георгий
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в 1919гг.. во время эпидемии «испанки»в Москве.
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Лазаревское кладбище.