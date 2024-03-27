Комиссарова (Хапаева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Хапаева) Надежда

Место рождения

село Крева Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

15.09.1872

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872

Отец: Хапаев Гаврила Кузьмич

Мать: Хапаева Наталья Васильевна

село Крева Корчевский уезд Тверская губерния
Бракосочетание
20.01.1891

Муж: Комиссаров Георгий

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Russia, Tver Church Bcoks, 1722-1918> Тверь>Корчева> Федоровское>1887-1891 Vol. 2002>снимок182 из 257 В Метрической книге за 1891 год церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровского есть запись... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1895

Сын: Комиссаров Дмитрий

Отец ребёнка: Комиссаров Георгий

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Комиссаров Василий

Отец ребёнка: Комиссаров Георгий

с.Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1902

Дочь: Годунова Анна

Отец ребёнка: Комиссаров Георгий

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Комиссарова Полина

Отец ребёнка: Комиссаров Георгий

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1909

Сын: Комиссаров Николай

Отец ребёнка: Комиссаров Георгий

Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в 1919гг.. во время эпидемии «испанки»в Москве.
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Лазаревское кладбище.
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