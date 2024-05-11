Жеглова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жеглов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1915
Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно