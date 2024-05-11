Жеглова Прасковья Семеновна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖеглова Прасковья Семеновна

Жеглова Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Жеглов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жеглов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Жеглов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Жеглов Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.