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Талебин Петр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талебин Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Талебина Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талебин Петр Петрович

Мать ребёнка: Талебина Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Талебина Антонида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талебина Антонида

Смерть
12.04.2012

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