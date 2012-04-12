Талебин Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талебин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Талебина Антонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Талебина Антонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Талебина Антонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талебина Антонида
Смерть
12.04.2012