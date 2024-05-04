Панфилова Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Параходчик Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Панфилов Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Панфилова Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.
Дочь: Панфилова Дюбовь Михайловна
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
1914 год. 70/1/281, стр. 301 https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=305885575&attributeId=3596&serial=1&group=2966
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Панфилова Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пенфилов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Панфилов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Панфилов Кирилл Иннокентьевич
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Смерть
1968