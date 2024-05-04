Панфилова Парасковья Ивановна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панфилова Парасковья Ивановна

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Место рождения

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Параходчик Иван

Мать: не указана

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Панфилов Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Панфилова Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.

Дочь: Панфилова Дюбовь Михайловна

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
1914 год. 70/1/281, стр. 301 https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=305885575&attributeId=3596&serial=1&group=2966
Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Панфилова Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пенфилов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Панфилов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Панфилов Кирилл Иннокентьевич

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1968

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