Калугин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Калугин Иван Федорович
Мать: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Калугина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Калугин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно