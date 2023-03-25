Калугин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Калугин Иван Федорович

Мать: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Калугина Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1850

Сын: Калугин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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