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Кокушкин Александр Алексеевич

Место рождения

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

07.11.1885

Дата смерти

До 1934

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885

Отец: Кокушкин Алексей Иванович

Мать: Кокушкина Анна Никоноровна

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Кокушкина Мария Васильевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
В Мк возраст на момент брака 22 года. Поручители по жениху: д. Митьки крестьянин Михаил Павлович Раптев, д. Малых Гудков крестьянин Иван Иванов Кокушкин. Поручители по невесте: д. Макарят крестьянин В... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Кокушкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911

Дочь: Кокушкина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Бузина-Ужастина Анна Александровна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Место рождения: д. Гудково (по справке о смерти). Не уверена, что отметила верное. Фамилио не находит больше ничего. Мк о рождении: 10.08.1915. Родители: д. Малое Гудково Кокушкин Александр Алексеевич... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Кокушкина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Халова Вера Александровна

Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна

Смерть
До 1934
Не числится в ПК д. Малое Гудково Вербинского сельсовета Пестяковского района в 1934 году
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