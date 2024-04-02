Кокушкин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1885
Дата смертиДо 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885
Бракосочетание
10.02.1908
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
В Мк возраст на момент брака 22 года. Поручители по жениху: д. Митьки крестьянин Михаил Павлович Раптев, д. Малых Гудков крестьянин Иван Иванов Кокушкин. Поручители по невесте: д. Макарят крестьянин В... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Кокушкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911
Дочь: Кокушкина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1915
Дочь: Бузина-Ужастина Анна Александровна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна
Место рождения: д. Гудково (по справке о смерти). Не уверена, что отметила верное. Фамилио не находит больше ничего. Мк о рождении: 10.08.1915. Родители: д. Малое Гудково Кокушкин Александр Алексеевич... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Кокушкина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Халова Вера Александровна
Мать ребёнка: Кокушкина Мария Васильевна
Смерть
До 1934
Не числится в ПК д. Малое Гудково Вербинского сельсовета Пестяковского района в 1934 году