Горелова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горелов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Горелов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Горелов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горелов Дмитрий Николаевич

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Косолапово Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно

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