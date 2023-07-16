Горелова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Горелов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Горелов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Горелов Дмитрий Николаевич
Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Косолапово Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
Неизвестно