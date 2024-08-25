Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1864 ст.

Муж: Петр Тимофеевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-TWTM?i=44&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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