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Задоркин Игорь Владимирович
Задоркин Игорь Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Мужской
Отец
Задоркин Владимир Федорович
1938 г.р.
Мать
Задоркина (Боева) Зоя Арсентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Задоркин Владимир Федорович
Мать:
Задоркина Зоя Арсентьевна
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