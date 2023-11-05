Задоркин Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадоркин Игорь Владимирович

Задоркин Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Задоркин Владимир Федорович

Мать: Задоркина Зоя Арсентьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close