Мальцева (Муравьева) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963
Отец: Муравьев Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Юрова Надежда Олеговна
Отец ребёнка: Мальцев Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Олег Алексеевич