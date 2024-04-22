Мальцева (Муравьева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Муравьева) Татьяна Александровна

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Место рождения

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.01.1963

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

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Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963

Отец: Муравьев Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Юрова Надежда Олеговна

Отец ребёнка: Мальцев Олег Алексеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Олег Алексеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
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