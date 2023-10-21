Гольке Вольдемар Угович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольке Вольдемар Угович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гольке Уго Эрихович

Мать: Гольке Леокадия

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