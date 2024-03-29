Зиборова Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зибров Иван
Смерть
1968
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Старое кладбище поселка Анаш, его уже не существует, тк водохранилище расширяли и старую деревню Анаш затопило с кладбищем, а новое построили на несколько километров в другом месте.