Зиборова Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиборова Дарья Матвеевна

Зиборова Дарья Матвеевна

Место рождения

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зибров Матвей Прокопьевич

Мать: Ефанова Наталья Александровна

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зибров Иван

Смерть
1968
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Старое кладбище поселка Анаш, его уже не существует, тк водохранилище расширяли и старую деревню Анаш затопило с кладбищем, а новое построили на несколько километров в другом месте.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close