Яковлев Николай
Место рожденияюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
юмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Яковлев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1912
Сын: Яковлев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Афанасьева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1925
Сын: Яковлев Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1929
Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна
Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно