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Яковлев Николай

Место рождения

юмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

юмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Яковлев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Яковлев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Афанасьева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1925

Сын: Яковлев Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Село Юмашево, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1929

Сын: Яковлев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Мария Осиповна

Новоюмашево, Шаранский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
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