Акулина Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акулин не изветно
Мать: Бадрин Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербин Борис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вербин Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербина Лида
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вербин Федор