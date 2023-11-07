Акулина Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулин не изветно

Мать: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербин Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербина Лида

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербин Федор

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