Труфанова (Черных) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Черных Петр
Мать: не указана
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 № зап. - 26_ Дата - 13.04.1901
Упоминание
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 № зап. - 26_ Дата - 13.04.1901
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 83
Бракосочетание
13.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 запись -26_13.04.1901_ жених село Брусенцево_запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин в возрасте - 36 (~1865 г.р.) и невеста Черных Ирина Петрова - Девица в возра... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1901
Сын: Труфанов Александр Семенович
Отец ребёнка: Труфанов Семен Никитич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Смерть
Неизвестно