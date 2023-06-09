Астаева Трубицына Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубицын Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астаев Олег Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1986
Сын: Трубицын Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан