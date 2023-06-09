Астаева Трубицына Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астаева Трубицына Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1966

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966

Отец: Трубицын Александр Семенович

Мать: Пахомова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астаев Олег Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1986

Сын: Трубицын Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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