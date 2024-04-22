Буянов Сергей Данилович
Место рождения
Дата рождения25.09.1903
Дата смерти05.03.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903
Отец: Буянов Данил
Мать: Буянова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
03.08.1930
Сын: Буянов Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна
Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Рождение ребёнка
До 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна
ГОР. ПРЖЕВАЛЬСК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Военное кладбище (Старое кладбище)