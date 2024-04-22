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Буянов Сергей Данилович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

25.09.1903

Дата смерти

05.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903

Отец: Буянов Данил

Мать: Буянова Мария Матвеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1930

Сын: Буянов Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна

Бишке́к (кирг. Бишкек; ранее Пишпе́к, Фру́нзе) — столица Киргизии
Рождение ребёнка
До 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
08.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Мария Григорьевна

ГОР. ПРЖЕВАЛЬСК ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Мария Григорьевна

Смерть
05.03.1945
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Военное кладбище (Старое кладбище)
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