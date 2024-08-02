Сурина (Белякова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Беляков Григорий Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1875 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Дочь: Маторина (Сурина) Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.
Дочь: Сурина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович