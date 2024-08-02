Сурина (Белякова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина (Белякова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Беляков Григорий Семёнович

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
31.08.1875 ст.

Муж: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Сын: Сурин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1878 ст.

Сын: Сурин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.

Сын: Сурин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.

Сын: Сурин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.

Сын: Сурин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Дочь: Маторина (Сурина) Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.

Сын: Сурин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: Сурина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Сын: Сурин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Иванович

Белоомут, Луховицы, Московская область

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