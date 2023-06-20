Коврижных Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Ермолай

Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коврижных Егор

Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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