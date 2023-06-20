Коврижных Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Ермолай
Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коврижных Егор
Отец ребёнка: Коврижных Евсей Коврижных
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно