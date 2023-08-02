Есенова (Кундухова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Кундухова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габуева Мадиска Хатахцикоевна

Отец ребёнка: Есенов Хатахцико Дохцикоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акоева Тима Хатахцикоевна

Отец ребёнка: Есенов Хатахцико Дохцикоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Елкан Хатахцикоевич

Отец ребёнка: Есенов Хатахцико Дохцикоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Хатахцико Дохцикоевич

Смерть
Неизвестно
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