Иванушкин Григорий
мужской, родился 1866, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецИванушкин Григорий?.07.1833 г.р.
МатьИванушкина Дарья1836 г.р.
Супруги
Иванушкина (Курочкина) Екатерина1876 г.р.
Дети
Иванушкин Петр18.12.1895 г.р.
(Иванушкина) Дарья1898 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Иванушкин Григорий
Мать: Иванушкина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванушкин Андриан
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Бракосочетание
11.09.1894
Рождение ребёнка
18.12.1895
Сын: Иванушкин Петр
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Иванушкина) Дарья
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
22.07.1900
Сын: Иванушкин Илья
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иванушкин Егор
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
16.04.1910
Сын: Иванушкин Георгий
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: (Иванушкин) Матрена
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Рождение ребёнка
05.01.1916
Сын: Иванушкин Василий
Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина
Смерть
Неизвестно