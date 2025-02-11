Иванушкин Григорий 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванушкин Григорий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Иванушкин Григорий?.07.1833 г.р.
Мать
Иванушкина Дарья1836 г.р.
Супруги
Иванушкина (Курочкина) Екатерина1876 г.р.
Дети
Иванушкин Петр18.12.1895 г.р.
(Иванушкина) Дарья1898 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Иванушкин Григорий

Мать: Иванушкина Дарья

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванушкин Андриан

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Бракосочетание
11.09.1894

Жена: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Рождение ребёнка
18.12.1895

Сын: Иванушкин Петр

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Иванушкина) Дарья

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Иванушкин Илья

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванушкин Егор

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Иванушкин Георгий

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: (Иванушкин) Матрена

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
05.01.1916

Сын: Иванушкин Василий

Мать ребёнка: Иванушкина (Курочкина) Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.