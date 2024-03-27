Насыров Ярулла Загртдинович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Насыров Загретдин Насретдинович
Рождение ребёнка
05.01.1955
г.Буинск
Рождение ребёнка
15.09.1956
Рождение ребёнка
13.04.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1961
г. Буинск (Буинский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насырова Фардания
Смерть
Неизвестно