Насыров Ярулла Загртдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Ярулла Загртдинович

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Насыров Загретдин Насретдинович

Мать: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

г.Буинск
Рождение ребёнка
15.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

г. Буинск (Буинский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Фардания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Фардания

Смерть
Неизвестно
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