Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Мать: Параскева Сергеева
Бракосочетание
05.10.1841
Муж: Гаврила Антонов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Антонов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Антонов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Антонов
Смерть
Неизвестно