Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: Параскева Сергеева

Бракосочетание
05.10.1841

Муж: Гаврила Антонов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Антонов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Антонов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Антонов

Смерть
Неизвестно
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