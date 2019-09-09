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Уханов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.03.1931

Дата смерти

09.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931

Отец: Уханов Сергей Александрович

Мать: Уханова Мария Анатольевна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Уханов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Уханова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
12.07.1956

Дочь: Уханова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уханова Валентина Константиновна

Смерть
09.09.2019
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