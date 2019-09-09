Уханов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1931
Дата смерти09.09.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Уханов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Уханова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
12.07.1956
Дочь: Уханова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Уханова Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2019