(Федотова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Александр Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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