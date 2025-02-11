Friesen Jacob Jacob 29.11.1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Friesen Jacob Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.11.1799, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 20.01.1867, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мать
Friesen Hildebrandt (Braun) Aganetha G D09.07.1781 г.р.
Отец
Friesen Jacob10.12.1772 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1799

Отец: Friesen Jacob

Мать: Friesen Hildebrandt (Braun) Aganetha G D

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
20.01.1867
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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