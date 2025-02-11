Friesen Jacob Jacob
мужской, родился 29.11.1799, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 20.01.1867, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
МатьFriesen Hildebrandt (Braun) Aganetha G D09.07.1781 г.р.
ОтецFriesen Jacob10.12.1772 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1799
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
20.01.1867
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния