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Сарма Емельян Васильевич

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Место рождения

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сарма Василий Григорьевич

Мать: не указана

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.

Сын: Сарма Яков Емельянович

Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.

Сын: Сарма Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сарма Нина Емельяновна

Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сарма Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)

Ногутский, Александровский уезд, Ставропольская губерния
Смерть
1946
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

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