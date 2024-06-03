Сарма Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сарма Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)
Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.
Сын: Сарма Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сарма Нина Емельяновна
Мать ребёнка: Сарма (Яблуновская) Устинья Григорьевна (Георгиева)
Рождение ребёнка
1917
Смерть
1946
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край